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Ведущий израильский государственный телеканал "Кан" продолжает публиковать передачи про Украину

Ведущий израильский государственный телеканал Кан продолжает публиковать передачи про Украину

На этот раз про "Мадяра" — как его представляют на израильском ТВ: вчера торговал зерном и собирал произведения искусства, а теперь гроза, командир, мастер дронов и сеятель смерти, а также король дронов.

Цитата: "Мадяр" и его БпЛА буквально сводят с ума путина постоянными ударами в глубине россии.

"Мадяра" подают как изобретателя новой военной доктрины, невиданной до этого.

В передаче заявляют, что "Мадяр", командуя относительно небольшим числом от всех Сил обороны Украины, при этом наносит россии серьезные и невосполнимые потери.

Все это становится возможным не только благодаря талантам "Мадяра", но и четкой системе, которую Украина разработала относительно беспилотных технологий.

Подчеркивается, что украинцы, видя, что не могут тягаться с россией лоб в лоб по тяжелым вооружениям, пошли асимметричным путем и преуспели.

В передаче отмечают, что это то, о чем забыл Израиль и чему ему следует поучиться у Украины.

Не пытаться работать лоб в лоб линейно и не забывать про асимметрию.

Украина, калеча и избивая ядерную державу, показывает, что нет ничего невозможного, если ты дерзкий и креативно подходишь к проблеме.

Вердикт от телеканала "Кан", снова цитата: кто хочет побеждать, должен учиться на том, что Украина делает с россией прямо сейчас.

Ведущий израильский государственный телеканал Кан продолжает публиковать передачи про Украину

Джерело: https://t.me/yigal_levin/98308

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