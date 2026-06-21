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Велика Британія розробляє дешеву далекобійну зброю, яку можна буде розгорнути в Україні та яка не залежатиме від американських компонентів

Велика Британія розробляє дешеву далекобійну зброю, яку можна буде розгорнути в Україні та яка не залежатиме від американських компонентів

Очікується, що ця зброя буде менш точною та смертоносною, ніж ракети Storm Shadow, проте її вартість — вдвічі нижча за англо-французький аналог. Нові боєприпаси матимуть бойову частину вагою 225 кг і зможуть уражати цілі на відстані до 500 км.

На відміну від Storm Shadow, ці ракети не міститимуть американських компонентів і не покладатимуться на дані США, що забезпечить повний суверенітет під час їхнього застосування.

Усі три компанії, які вийшли до фінального раунду конкурсу на отримання контракту — MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace — заявляють, що зможуть виробляти щонайменше 40 одиниць зброї на місяць уже за три-чотири місяці після отримання замовлення на виробництво. Випробувати ракети планують у Британії та Україні.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/67861

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