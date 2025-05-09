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Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России

Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России, стремясь усилить давление на Москву в войне с Украиной, - Reuters.

«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить теневую деятельность флота (президента России Владимира Путина), лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в нашей повседневной жизни»,— заявил британский премьер-министр Кир Стармер.

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Самые опасные для кацапов - санкции США.

Вторыми идут санкции ЕС.

Санкции Великобритании самые лайтовые.

Тут еще вопрос, может это будет дублирование санкций США.

Джерело: https://t.me/istrebin/19250

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