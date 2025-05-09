Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России
Великобритания введет санкции против 100 нефтяных танкеров теневого флота России, стремясь усилить давление на Москву в войне с Украиной, - Reuters.
«Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы разрушить теневую деятельность флота (президента России Владимира Путина), лишить его военную машину нефтяных доходов и защитить подводную инфраструктуру, от которой мы зависим в нашей повседневной жизни»,— заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
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Самые опасные для кацапов - санкции США.
Вторыми идут санкции ЕС.
Санкции Великобритании самые лайтовые.
Тут еще вопрос, может это будет дублирование санкций США.
Джерело: https://t.me/istrebin/19250