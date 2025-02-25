Верховна Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії

Про це заявив народний депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосували лише 218 народних депутатів.

У постанові №13039 наголошується на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах воєнного стану.

Та акцентується, що президент Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України.

Відмову України від проведення виборів в умовах війни підтримали європейські союзники.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила у Києві, що "в період активних бойових дій вибори проводити не слід".

"Вибори передбачають внутрішню конкуренцію, а тут ідеться про протистояння зовнішньому ворогу, і всі сили мають бути спрямовані на боротьбу з ним", — зазначила Каллас.

Вона також висловила думку, що у висловлюваннях президента США Дональда Трампа, який наполягає на проведенні виборів і ставить під питання легітимність Зеленського, "занадто явно простежуються російські наративи".

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Примітка:

У цей самий момент у Києві перебувають іноземні лідери, які ще минулого тижня доводили легітимність Зеленського після заяв Трампа. Але замість того, щоб побачити єдність, вони бачать політичні ігри.

Колаж: "УП"

Джерело: https://t.me/znua_live/190923

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