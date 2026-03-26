Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським інвестиційним банком про €230 млн на відновлення доріг

Верховна Рада України підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком, яка передбачає залучення 230 мільйонів євро на відновлення дорожньої інфраструктури країни

Про це йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради. Також про це розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Повідомляється, що свої голоси "за" віддали 270 депутатів.

Законопроєкт був поданий у парламент президентом України Володимиром Зеленським. Йдеться про залучення 230 мільйонів євро в межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності". Перший транш становитиме 134 мільйона євро.

"Реалізація Фінансової угоди сприятиме відновленню життєво важливих транспортних зв’язків, підвищенню стійкості логістичних ланцюгів, зміцненню транзитного потенціалу України та прискоренню її економічного відновлення, зокрема у взаємодії з країнами Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні на сайті ВРУ.

На що спрямують кошти?

За інформацією Кулеби, кошти спрямують на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Йдеться і про модернізацію ключових міжнародних маршрутів, зокрема Київ – Чоп (М-06), Київ – Ковель – Ягодин (М-07), Львів – Шегині (М-11) та Одеса – Рені (М-15), які забезпечують основні логістичні коридори до країн ЄС.

"Сьогодні дороги – це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни. Особливо це стосується прифронтових територій, де тисячі кілометрів доріг потребують відновлення і посилення. За нашими оцінками, йдеться про щонайменше 4 000 км таких доріг", - зауважив Кулеба.

Він додав, що ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.

