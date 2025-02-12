Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо удосконалення обов’язкової евакуації із зони бойових дій

Урядовий законопроєкт №12353 прийняли за основу 288 голосами "за".

Відповідно до законопроєкту, рішення про обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб ухвалює обласна військова адміністрація (ОВА) за пропозицією військового командування та за погодженням із Координаційним штабом з проведення евакуаційних заходів.

Також на законодавчому рівні пропонується встановити обмеження на в’їзд (вхід) і перебування громадян у населених пунктах, із яких здійснюється обов’язкова евакуація, без спеціально виданих перепусток.

Це дозволить уникнути ситуацій, коли громадяни самовільно повертаються до населених пунктів, з яких були евакуйовані.

За порушення цієї заборони запропоновано встановити адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 510 до 850 грн, а в разі повторного порушення — від 1700 до 3400 грн.

Окрім того, законопроєкт передбачає введення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години — штрафів від 850 до 1700 грн, а у разі повторності — від 1700 до 3400 грн.

Джерело: https://t.me/znua_live/189333

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