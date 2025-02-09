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Верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї необхідно скасувати фетву, яка забороняє розробку ядерної зброї

Верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї необхідно скасувати фетву, яка забороняє розробку ядерної зброї

Верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хаменеї необхідно скасувати фетву, яка забороняє розробку ядерної зброї, щоб забезпечити виживання режиму. Про це йому заявили високопосадовці Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) — The Telegraph.

За інформацією видання, кілька високопоставлених командирів останніми місяцями змінили свою позицію та наполягають на необхідності створення атомної бомби, особливо після перемоги Дональда Трампа на виборах у США.

"Ми ще ніколи не були такими вразливими, і це може бути наш останній шанс отримати ядерну зброю, перш ніж буде надто пізно", — сказав один із представників КВІР.

Фетва — релігійне рішення, яке Хаменеї вперше згадав на засіданні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у 2005 році — оголошує ядерну зброю "абсолютно харамом" (заборона в ісламі).

За словами іранських офіційних осіб, ця релігійна заборона залишається єдиним стримуючим фактором.

Водночас представники іранської опозиції стверджують, що роботи над створенням ядерних ракет в Ісламській Республіці тривають, незважаючи на офіційну позицію Тегерана.

Один із чиновників заявив, що відмова від переговорів зі США та збереження заборони на ядерну зброю загрожують існуванню режиму.

"Ми вже деякий час знаходимося за крок від створення ядерної зброї, але зараз тиск і аргументи на її користь більші, ніж будь-коли", — повідомив співрозмовник.

В останні місяці тиск на Хаменеї зростає, дедалі більше іранських політиків і військових публічно закликають до перегляду ядерної політики.

Минулого року десятки депутатів Ірану звернулися до Вищої ради національної безпеки із закликом змінити підхід до питання ядерної зброї.

Один із парламентарів зазначив, що фетва Хаменеї залишається чинною, але в шиїтському ісламі релігійні рішення можуть змінюватися залежно від обставин.

"Я вважаю, що ми повинні провести випробування ядерної бомби. Іншого виходу у нас немає", — заявив ще один депутат.

У листопаді радник Хаменеї Камаль Харразі підтвердив, що фетва є єдиною перепоною для розробки ядерної зброї:

"Якщо Ісламська Республіка Іран зіткнеться з екзистенційною загрозою, у нас не залишиться вибору, крім перегляду нашої військової доктрини. Ми вже маємо технічні можливості для створення ядерної зброї — єдине, що нас стримує, це релігійний указ".

Цього тижня пов’язаний з КВІР Telegram-канал повідомив, що Іран вже має всі технічні можливості для створення ядерної зброї:

"Ми не маємо ядерної бомби, але якщо захочемо — зробимо її", — йдеться в повідомленні.

Один із членів парамілітарної організації "Басідж" в Ірані заявив The Telegraph:

"Чому ми не маємо права на ядерну зброю? Це наше абсолютне право.

Світ потребує шоку, щоб перезавантажитися, і Іран зробив би всім послугу, випробувавши атомну бомбу.

Захід ставиться до нас несправедливо, і це потрібно змінити".

У грудні Велика Британія, Франція та Німеччина заявили, що запаси високозбагаченого урану в Ірані досягли безпрецедентного рівня без жодного цивільного обґрунтування.

Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіян публічно заперечує наявність ядерної програми:

"Війна не в наших інтересах, і ми не прагнемо мати ядерну зброю", — сказав він на зустрічі з іноземними послами.

Радник Хаменеї Алі Шамхані також наголосив, що Іран "ніколи не прагнув" ядерної зброї, але "буде захищати свої права".

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала ще одним ударом для Тегерана.

За даними The Telegraph, керівництво КВІР побоюється, що верховний лідер Ірану своїми діями штовхає режим до краху, блокуючи переговори з Вашингтоном.

Джерело: https://t.me/znua_live/189031

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: іран, зброя

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