Сегодня 09:14
Весь інтернет гуде від висловлювань Арміна Паппергера щодо низької інноваційності українських дронів

І в чомусь він абсолютно правий, адже 90% від дронового ландшафту України — це комбінація low-tech (COTS) компонентів.

Щоправда, технологічна складність виробу та військова інновація — це фундаментально різні концепти. В оборонній сфері інновація — це перш за все про тактичне застосування, створення асиметрії та зміну парадигми бою. Що толку від унікального високотехнологічного танка вартістю в мільйони доларів, якщо його гарантовано розносить дешевий дрон за 500 баксів, створюючи катастрофічне для традиційних армій співвідношення вартості ураження (cost-exchange ratio)?

Але щоб ця математика виснаження працювала на нашу користь, необхідна зміна самої архітектури ведення війни:

● Децентралізація замість концентрації: Потрібне інноваційне розподілене виробництво, а не монструозні індустріальні об'єкти, бо їх рознесуть превентивними ударами в перший же день війни. Мережа дрібних виробництв математично стійкіша за будь-який мегазавод.

● Мережево-центричне управління: Потрібна інноваційна модель командування на основі горизонтальних зв'язків, а не застарілі ієрархічні моделі з командним ланцюгом довжиною в чергу до МакДональдсу. Затримка в циклі ухвалення рішень (OODA loop) сьогодні дорівнює знищенню.

● Швидкісні цикли R&D: Потрібна алгоритмічна та апаратна гнучкість у підборі компонентів зв'язку, навігації та взаємодії. Вони мають використовуватись тут і зараз з циклами інновації не більше 3 місяців, адаптуючись під ворожий РЕБ, а не розтягуватися на неповороткі оборонні програми у декади.

● Горизонтальна інтеграція: Потрібні низькорівневі системи керування боєм (BMS), потрібні інноваційні моделі підготовки армійських фахівців, а також масові, інноваційні та доступні засоби розвідки (ISR), електронної боротьби тощо на рівні кожного взводу.

А ще потрібно багато того, чого ані в Lockheed Martin, ані в General Dynamics, ані в Rheinmetall просто нема — здатності еволюціонувати швидше за ворога. І як правильно підмітив пан Паппергер, через тотальну бюрократію, стандартизацію мирного часу та структурний опір галузі, заточеної на надприбутки з макроплатформ — цього і не буде.

Тому цей суворий доктринальний урок буде засвоєний виключно кров'ю солдатів та цивільних країн Альянсу. А до тих пір «українські домогосподарки» з паяльниками та 3D-принтерами будуть демонструвати нечувану та недосяжну пану Паппергеру ефективність у перемелюванні ворожих сил та засобів.

Джерело: https://www.facebook.com/nayshtetik

