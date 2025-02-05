Вибори у Німеччині: ХДС схвалив "екстрену програму"

На партійному з'їзді у Берліні ХДС ухвалив "екстрену програму" з ключовими напрямами дій.

Вона передбачає жорсткі заходи щодо міграції, мільярдну допомогу компаніям та домогосподарствам, зниження податку на електроенергію, тощо.

Також пропонується запровадити тижневий максимальний робочій час замість щоденного, звільнити від оподаткування премії за понаднормову роботу, знизити ПДВ на їжу в ресторанах з 19 до 7%.

Крім того, ХДС хоче скасувати закони про легалізацію канабісу і про пришвидшену натуралізацію.

Джерело: t.me/dw_ukraina

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