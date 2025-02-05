Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 40

Вибори у Німеччині: ХДС схвалив "екстрену програму"

Вибори у Німеччині: ХДС схвалив екстрену програму

На партійному з'їзді у Берліні ХДС ухвалив "екстрену програму" з ключовими напрямами дій.

Вона передбачає жорсткі заходи щодо міграції, мільярдну допомогу компаніям та домогосподарствам, зниження податку на електроенергію, тощо.

Також пропонується запровадити тижневий максимальний робочій час замість щоденного, звільнити від оподаткування премії за понаднормову роботу, знизити ПДВ на їжу в ресторанах з 19 до 7%.

Крім того, ХДС хоче скасувати закони про легалізацію канабісу і про пришвидшену натуралізацію.

Джерело: t.me/dw_ukraina

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Шольц звинуватив Трампа в егоїзмі за вимогу сировини України
Сегодня 08:47    75
Зеленський дав велике інтерв’ю Пірсу Моргану: про зустріч з путіним, різницю у втратах на війні та вибори в Україні
Сегодня 06:56    113
Про вибори: як? коли? нащо?
03.02.2025 10:34    162
ФРН повинна більше витрачати на оборону, — генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Bild
03.02.2025 07:46    93
Містер Трамп у своїх промовах каже, що всі мігранти — злочинці
03.02.2025 07:01    130
США хочуть від України виборів — президентських і парламентських
03.02.2025 06:53    129
The Washington Post: Илон Маск пожертвовал 288 миллионов долларов на выборы 2024 года
02.02.2025 09:41    156
россияне установили рекорд с развала СССР по эмиграции в Израиль
01.02.2025 09:27    162
«Гитлер пытался убить меня за то, что я еврей. путин пытается убить меня, потому что я украинец»
31.01.2025 06:09    293
росія планувала керівника Rheinmetall
30.01.2025 08:19    113
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 