Виконано 90% капремонту покрівлі пошкодженого будинку на вулиці Нескорених у Харкові

На вул. Нескорених триває капремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Загальна площа робіт складає 4 тис. кв. м.

Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз фахівці відновлюють пошкоджену плиту перекриття та облаштовують нове покриття на даху та в машинних приміщеннях. Уже виконано 90% від загального обсягу.

В подальших планах – відновлення парапетів, утеплення вентиляційних каналів, а також ремонт вхідних груп.

Агентство Телевидения Новости