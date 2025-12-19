Сегодня 11:50
Просмотров: 107
Виконано 90% капремонту покрівлі пошкодженого будинку на вулиці Нескорених у Харкові
На вул. Нескорених триває капремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку, пошкодженого внаслідок обстрілів.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Загальна площа робіт складає 4 тис. кв. м.
Як розказали в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз фахівці відновлюють пошкоджену плиту перекриття та облаштовують нове покриття на даху та в машинних приміщеннях. Уже виконано 90% від загального обсягу.
В подальших планах – відновлення парапетів, утеплення вентиляційних каналів, а також ремонт вхідних груп.