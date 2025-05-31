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Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч

Випускники медичних ВНЗ зможуть отримати одноразову виплату 200 тисяч

Випускники медичних вишів зможуть отримати одноразову виплату в 200 тисяч грн. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Ідеться про тих, хто влаштовується на роботу в медичні заклади сільської місцевості або на території активних бойових дій.

"Це дієва підтримка молодих спеціалістів та засіб подолання кадрового дефіциту медиків на місцях", – зазначив Шмигаль.

Джерело: epravda.com.ua

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