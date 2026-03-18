Сегодня 09:02
Виробництво ракет AIM-120C-8 можуть перенести до Європи

Компанія RTX планує виготовляти ракети AIM-120C-8 у Європі для потреб ППО. Це дозволить США зосередитися на випуску новішої модифікації AIM-120D-3.

Американська компанія RTX планує перенести виробництво ракет AIM-120C-8 до Європи. Це дозволить підприємствам у США зосередитися на випуску новішої модифікації AIM-120D-3. Про це повідомляє Defense Express.

Деталі

Про такі плани представники компанії повідомили під час виставки озброєнь BEDEX 2026. Наразі RTX веде переговори щонайменше з 30 бельгійськими компаніями щодо створення виробничого ланцюга компонентів.

Додаткове джерело ракет для NASAMS

Ракети AIM-120C-8 використовуються не лише на винищувачах, а й у зенітних системах NASAMS, які перебувають на озброєнні України. Тому запуск виробництва в Європі може стати додатковим джерелом боєприпасів для української ППО.

Водночас повноцінний запуск виробництва займе певний час, оскільки потрібно розгорнути нові виробничі потужності та налагодити постачання компонентів.

Джерело: unn.ua

