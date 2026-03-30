росія фактично завершила формування системи, за якої доступ до вищої освіти для більшості населення буде зумовлений військовою службою. З наступного навчального року бюджетні місця у вишах різко скорочуються – одночасно з тим, як вартість контрактного навчання досягла рівня вартості нерухомості.

Провідні московські університети оголосили ціну бакалаврату: окремі спеціальності коштуватимуть близько 4 млн рублів – приблизно стільки ж, скільки однокімнатна квартира у передмісті столиці. Це сума, недоступна переважній більшості російських сімей. Регіони не відстають: бакалаврат у новосибірському університеті за популярними напрямами сягає 1 млн рублів, а витрати на проживання та проїзд роблять провінційну освіту такою ж фінансово обтяжливою.

Паралельно з цим підвищено мінімальний поріг балів для вступу у 2026/2027 навчальному році, а з березня поточного року фізика стала обов'язковим предметом для більшості інженерних та IT-спеціальностей. За підрахунками експертів, термінова підготовка лише до цього іспиту коштуватиме щонайменше 500 тисяч рублів.

Логіка проста до цинізму: нема грошей на навчання – є контракт із міноборони, який це навчання й оплатить. Контракт стає де-факто єдиним прохідним квитком до університету.

Відмова від Болонської системи закриває останній запасний вихід. Дипломи російських університетів більше не визнаються за кордоном – а отже, зникає й альтернатива навчатися деінде. Студент прив'язаний до «родіни» і змушений підпорядковуватися виключно внутрішнім правилам.

На тлі гострої нестачі кваліфікованого особового складу армія активно рекрутує студентів. Цього року країною прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних із примусовим або напівпримусовим залученням молоді до служби.

Риторика міносвіти про «підвищення якості освіти» не витримує зіставлення з реальністю. Реформи не спрямовані на науку – вони конвертують майбутні вступні кампанії в безкоштовну рекрутингову базу для міноборони.

Джерело: szru.gov.ua

