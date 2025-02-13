Військові витрати росії перевищують оборонний бюджет усіх країн Європи разом

Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

У 2024 році агресор збільшив військові витрати на 42% — до 13,1 трлн рублів ($462 млрд), і це на $5 млрд більше, ніж сумарний оборонний бюджет усіх країн ЄС та Великої Британії, який торік збільшився лише на 12% ($457 млрд).

За прогнозами IISS, цього року оборонні витрати рф збільшаться на 13,7% і сягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП росії.

"Хоча це і завдає шкоди економіці, росія все ще може нести витрати, пов'язані з війною", — зазначають експерти.

Якщо Європа збільшить видатки на оборону на 3-5% ВВП (до чого союзників по НАТО спонукає президент США Дональд Трамп — ред.), це буде еквівалентно додатковим $250-800 млрд, і майже вдвічі перевищить нинішній рівень видатків москви.

Однак витрати на оборону в Європі вже зросли вдвічі з 2014 року, і "фіскальні обмеження можуть стримати подальше зростання", зазначають експерти.

Так, військові витрати Німеччини за цей час зросли на 23% і досягли $86 млрд.

Наразі Берлін витрачає на оборону 1,8% ВВП і планує підняти цей показник до 2% до 2029 року.

Велика Британія зараз витрачає на оборону $81 млрд або 2,3% ВВП.

Британський уряд обіцяв збільшити витрати до 2,5%, проте не повідомив, коли це станеться.

Витрати Франції на оборону становлять $64 млрд або 2% ВВП.

Найбільше в Європі на оборону витрачають Естонія (майже 4% ВВП) і Польща (3,25% ВВП).

Але їхні абсолютні рівні витрат на оборону набагато менші, ніж у Великої Британії, Франції та Німеччини — на рівні $1,7 млрд і $2,8 млрд відповідно.

На думку аналітиків, Європа зіткнеться з певними безпековими проблемами, якщо США зараз скоротять підтримку України та європейської оборони.

Джерело: https://t.me/znua_live/189477

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