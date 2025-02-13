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Військові витрати росії перевищують оборонний бюджет усіх країн Європи разом

Військові витрати росії перевищують оборонний бюджет усіх країн Європи разом

Financial Times із посиланням на дослідження Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

У 2024 році агресор збільшив військові витрати на 42% — до 13,1 трлн рублів ($462 млрд), і це на $5 млрд більше, ніж сумарний оборонний бюджет усіх країн ЄС та Великої Британії, який торік збільшився лише на 12% ($457 млрд).

За прогнозами IISS, цього року оборонні витрати рф збільшаться на 13,7% і сягнуть 15,6 трлн рублів, що еквівалентно 7,5% ВВП росії.

"Хоча це і завдає шкоди економіці, росія все ще може нести витрати, пов'язані з війною", — зазначають експерти.

Якщо Європа збільшить видатки на оборону на 3-5% ВВП (до чого союзників по НАТО спонукає президент США Дональд Трамп — ред.), це буде еквівалентно додатковим $250-800 млрд, і майже вдвічі перевищить нинішній рівень видатків москви.

Однак витрати на оборону в Європі вже зросли вдвічі з 2014 року, і "фіскальні обмеження можуть стримати подальше зростання", зазначають експерти.

Так, військові витрати Німеччини за цей час зросли на 23% і досягли $86 млрд.

Наразі Берлін витрачає на оборону 1,8% ВВП і планує підняти цей показник до 2% до 2029 року.

Велика Британія зараз витрачає на оборону $81 млрд або 2,3% ВВП.

Британський уряд обіцяв збільшити витрати до 2,5%, проте не повідомив, коли це станеться.

Витрати Франції на оборону становлять $64 млрд або 2% ВВП.

Найбільше в Європі на оборону витрачають Естонія (майже 4% ВВП) і Польща (3,25% ВВП).

Але їхні абсолютні рівні витрат на оборону набагато менші, ніж у Великої Британії, Франції та Німеччини — на рівні $1,7 млрд і $2,8 млрд відповідно.

На думку аналітиків, Європа зіткнеться з певними безпековими проблемами, якщо США зараз скоротять підтримку України та європейської оборони.

Джерело: https://t.me/znua_live/189477

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