Сегодня 09:17
Військовозобовʼязані з відстрочкою чи бронюванням не направляються на проходження ВЛК, - Міноборони

Міністерство оборони України пояснило, що військовозобов'язані, які мають чинну відстрочку від призову або бронювання, не проходять військово-лікарську комісію

Про це повідомляється на сайті Міноборони.

"Військовозобов’язані з чинною відстрочкою від призову або бронюванням не направляються на проходження медичного огляду військово-лікарською комісією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це регулюється порядком проведення призову на військову службу під час мобілізації, згідно з постановою Кабміну № 560 від 16 травня 2024 року.

Проте є винятки, коли військовозобов'язані з відстрочкою або бронюванням все ж мають пройти медичний огляд, зокрема:

● якщо вони йдуть на військову службу за контрактом;

● якщо їх раніше визнали обмежено придатними, але вони не проходили повторного огляду (це не стосується осіб з інвалідністю);

● якщо вони виявили бажання пройти медичний огляд за власною ініціативою.

● В оновленій версії застосунку "Резерв+" 6 серпня з'явилися дві нові опції відстрочки від мобілізації: для чоловіків, чиї дружини мають інвалідність I або II групи, і навпаки, а також для наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників.

Джерело: espreso.tv

