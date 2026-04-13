Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 34

Влада КНР попередила студентів про ризики шпигунських «вакансій»

Міністерство держбезпеки Китаю закликало (https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3349670/china-warns-university-students-beware-well-paid-jobs-offered-foreign-spies) студентів остерігатися підозрілих пропозицій роботи, які можуть бути прикриттям для іноземного шпигунства, зокрема високооплачуваних дистанційних завдань.

Відомство зазначило, що надмірно високі зарплати та запити на дані про досвід у військових чи секретних проєктах можуть бути ознаками вербування.

Попередження з’явилося на тлі весняного сезону працевлаштування та очікуваного рекорду випускників, при цьому молодіжне безробіття в містах становить понад 16%.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 