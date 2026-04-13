Влада КНР попередила студентів про ризики шпигунських «вакансій»

Міністерство держбезпеки Китаю закликало (https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3349670/china-warns-university-students-beware-well-paid-jobs-offered-foreign-spies) студентів остерігатися підозрілих пропозицій роботи, які можуть бути прикриттям для іноземного шпигунства, зокрема високооплачуваних дистанційних завдань.

Відомство зазначило, що надмірно високі зарплати та запити на дані про досвід у військових чи секретних проєктах можуть бути ознаками вербування.

Попередження з’явилося на тлі весняного сезону працевлаштування та очікуваного рекорду випускників, при цьому молодіжне безробіття в містах становить понад 16%.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/95452

