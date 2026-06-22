Военная машина путина буксует в эпоху беспилотников - The Financial Times

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З моменту вторгнення російські війська покладалися на перевагу в живій силі та озброєнні, а також на авіаудари по українських містах і енергетичній інфраструктурі далеко за лінією фронту. Однак українські інновації у сфері дронів середньої та великої дальності дозволили знищувати авіабази, військові колони та нафтопереробні заводи за сотні кілометрів на території росії.

Водночас російські війська з лютого по травень захопили лише 164 км², тоді як за той самий період минулого року — 1 151 км², за даними фінської моніторингової групи Black Bird Group.

- Проблема росії в тому, що нинішня тактика не дає інструментів для досягнення успіхів, а росіяни досі не змогли знайти нових інструментів, — зазначив співзасновник Black Bird Group Еміль Кастехелмі

Зазвичай російський наступ сповільнюється наприкінці зими, а потім активізується у травні. Проте у червні ознак відновлення просування вздовж усієї лінії фронту не спостерігається.

Натомість успіхи України у дроновій війні змінили ситуацію на користь Києва. Дронова війна також суттєво зменшила перевагу росії в живій силі. росія вже майже пів року втрачає на полі бою більше людей, ніж може мобілізувати на заміну.

❗️ Дані російського бюджету свідчать, що у першому кварталі 2026 року росія змогла набрати 71 216 військових, тоді як за той самий період минулого року — 89 601, за підрахунками експерта з Яніса Клюге з Німецького інституту міжнародних відносин та безпеки.

Наразі дронова кампанія України здебільшого побудована навколо ударів на так званій «середній глибині» — приблизно за 150 кілометрів від лінії фронту.

- Наразі ми щодня б’ємо по вантажівках, — розповів Артем Бєлєнков, начальник штабу 412-ї бригади СБС «Nemesis». Тому російські війська змушені чекати на підвезення пального та боєприпасів, а логістика переходить на менші, менш помітні вантажівки або рухаються ґрунтовими дорогами замість основної траси Р-280.

путін та його оточення змушені постійно запевняти, що росія зберігає перевагу, водночас применшуючи все відчутніші наслідки української дронової кампанії.

Президент росії більшу частину часу приділяє мікроменеджменту бойових дій і отримує доповіді від головнокомандувача Герасимова іноді по двічі на день, за словами двох колишніх кремлівських чиновників.

Він [путін] вважає, що це питання часу. Можливо, швидше чи повільніше, але він свого доб’ється. путін перебуває під сильним впливом військових, які вміло його «водять за ніс». Він це розуміє, але все одно їм вірить і дозволяє діяти. .. Якби я щодня з ранку до вечора слухав доповіді Герасимова, я б теж сприймав реальність інакше

На початку місяця путін зустрівся в кремлі з групою військовослужбовців, які запитували його, коли російські сили розроблять відповідь на супутникову мережу Starlink. Один із військових заявив, що «противник застосовує рої ударних дронів, керованих системами штучного інтелекту. Ми маємо випередити противника в цій конкуренції, а не відставати».

путін запевнив, що росія вже створила альтернативу Starlink, яка нібито працює, але потребує часу для масштабування. Коли військові втретє запитали, коли росія наздожене Україну в технологічному плані, путін роздратовано заявив, що москва протистоїть сукупній могутності країн НАТО.

Водночас росії досі вдається завдавати Україні значної шкоди. російська авіація масово застосовує плануючі авіабомби, які руйнують українські укриття, лісосмуги та житлові будинки. Ця тактика допомогла росіянам поступово просуватися в Костянтинівці.

За прогнозами, цього року рф випустить 75+ тисяч керованих авіабомб, порівняно з приблизно 60 тис. у 2025 році.

Протягом останнього місяця росія тричі завдавала масованих ударів дронами та ракетами по Києву. Нову інтенсивність атак можна розглядати як спробу росії компенсувати проблеми на полі бою, вважає директор польської аналітичної групи Rochan Consulting Конрад Музика.

- росія шукатиме різні способи вплинути на українське керівництво, але, крім ядерної зброї, я не думаю, що вона може реально змінити перебіг бойових дій у найближчі місяці, якщо не оголосить нову мобілізацію

Джерело: https://t.me/in_factum/45404

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