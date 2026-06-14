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Война против экономики

Война против экономики

Милитаризация экономики путинской россии в 2026 году приобрела действительно критические масштабы. Практически полная переориентация хозяйственной системы на обслуживание военных нужд маскируется под «обеспечение суверенитета», однако в действительности ведет страну к системному кризису. Жертвуя гражданским сектором ради ВПК, кремль сжигает ресурсы, которые могли бы обеспечить долгосрочное развитие.

По оценкам европейских аналитиков, в первом квартале 2026 года расходы россии на военные нужды достигли рекордных 5,9 трлн рублей. Это означает, что машина войны поглощает около 65 млрд рублей в день. Впервые в новейшей истории доля военных ассигнований в федеральном бюджете взлетела до 46%, превратив бюджет в инструмент финансирования боевых действий. Обозначенный перекос вызывает катастрофические последствия во всех ключевых сферах.

Поглощение почти половины бюджетных средств военным ведомством разрушает устойчивость государственных финансов. Несмотря на высокие мировые цены на энергоносители, дефицит федерального бюджета за первые месяцы 2026 года уже превысил запланированные годовые показатели. Минфин рф вынужден идти на экстренные меры: замораживать гражданские статьи расходов и урезать финансирование национальных проектов. Ликвидная часть Фонда национального благосостояния истощается, лишая страну финансовой подушки безопасности.

Вливание триллионов необеспеченных рублей в оборонные заводы провоцирует сильный макроэкономический перегрев. Накачка оборонного сектора деньгами разгоняет внутренний спрос, который не подкреплен выпуском потребительских товаров. В итоге имеем хроническое инфляционное давление. Центральный банк вынужден удерживать экстремально высокую ключевую ставку для охлаждения рынка, что фактически парализует рыночное кредитование. Развитие коммерческого, не связанного с государством бизнеса в таких условиях становится экономически нецелесообразным.

Военная экономика усугубляет острый дефицит кадров. Мобилизация, эмиграция сотен тысяч высококвалифицированных специалистов и отток рабочей силы на оборонные заводы обескровили гражданский сектор. Машиностроение, отрасль строительства, транспорт и сфера услуг сталкиваются с кадровым голодом. При этом ВПК производит продукцию «одноразового использования», которая уничтожается на поле боя и не создает добавленной стоимости для экономики. Происходит технологическая деградация: импортозамещение стагнирует, а зависимость от серых схем поставок компонентов лишь растет.

В то время как, статистика фиксирует формальный рост номинальных зарплат, за счет выплат военным и рабочим ВПК, реальный уровень жизни граждан стремительно снижается. Страна расплачивается за милитаризацию «скрытым налогом»: инфляция обесценивает сбережения; качество медицины и образования падает из-за недофинансирования; жилищно-коммунальная инфраструктура ветшает без капитального ремонта, приводя к масштабным авариям в регионах.

Социальные расходы урезаются в угоду закупкам вооружений. Позднепутинская россия попала в классическую историческую ловушку: раздутый военный сектор выжимает из экономики все соки. Рано или поздно эта финансовая пирамида столкнется с неизбежным коллапсом, за который десятилетиями придется расплачиваться отнюдь не элитам.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1099

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