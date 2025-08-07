Воздушное «перемирие» путина

Накануне Bloomberg выдали на-гора очередной «эксклюзив» от источников заслуживающих «доверия», «знакомых» с ситуацией, а именно — россия рассматривает возможность ограниченного воздушного перемирия с Украиной без полного прекращения войны. Речь идёт о временном прекращении воздушных атак — как жест для снижения напряжённости в преддверии визита спецпосланника Трампа Уиткоффа в москву.

Не знаю, откуда у Bloomberg такая информация… Ах, ну да, я же забыл, от источников заслуживающих «доверия», «знакомых» с ситуацией… Но, даже если такое предложение озвучит россия и США оно понравиться, для нас это будет крайне негативный момент и вот почему.

Во-первых, таким предложением россия может попробовать в очередной раз ввести Дональда Трампа, скажем так, в заблуждение и выторговать очередные «две недели» отсрочки введения санкций, имитацией к мирному диалогу.

Во-вторых, прекращение воздушных ударов нам куда больше невыгодно, чем россии. Уже предвижу многочисленные восклицания возмущённых, мол, каждую ночь Украину атакуют дроны-камикадзе, а ты рассказываешь про то, что нам это невыгодно? Но, как бы это неприятным не было бы, а эмоции следует запихнуть в дальний, пыльный ящик и включить рациональное мышление.

Каждую ночь РОВ осуществляют налёты на тыловую Украину дронами-камикадзе и дронами-приманками Shahed-136/“Гербера"/“Пародия". Удары приходятся в большинстве своём по гражданским объектам. Каждую ночь осуществляется не просто террор, а геноцид гражданского населения Украины.

В свою очередь, по каким объектам осуществляют удары украинские дроны? Перечислю некоторые из них, осуществлённые за последнее время.

Удар по заводу "Купол" в Ижевске, где производятся Shahed-136. Удар по ПАО "Энергия" в Ельце, единственному во всей россии предприятию с замкнутым циклом производством литиевых аккумуляторных батарей. Удар по АОМЗ в Азове, производителю ГСН для 9М723, 3М14 "Калибр", Х-35 и т.д. Удар по НИИ Прикладной химии, разработчику и производителю термобарических смесей. Удар по ВНИИР "Прогресс" в Чебоксарах, производителю навигационных модулей "Комета". Удар по Невинномысскому Азоту, единственному производителю в россии уксусной кислоты. Удар по заводу "Сигнал" в Ставрополе, одному из крупнейших производителей РЭБ. И это не полный список по объектам связанным с ВПК россии, не считая классики в виде горящих НПЗ, задымлённых аэродромов и закрытых на ремонтные работы ЖД узлов.

В то время как РОВ терроризирует мирное население Украины, украинские дроны методично терроризируют российские предприятия ВПК, порою уникальные, единственные в своём роде на территории рф.

Чувствуете разницу и почему на россии, если информация от Bloomberg соответствует действительности, хотят чтобы удары хотя бы на время приостановились? Восстановить повреждённые объекты, подтянуть ПВО, обеспечить прикрытие не традиционными средствами защиты.

Ну и в-третьих – РОВ будет иметь возможность накопить Shahed-136/“Гербера"/“Пародия".

Сейчас производство Shahed-136 составляет до 100 единиц готовой продукции в сутки, по "Гербера"/“Пародия" показатель такой же. Таким образом, в сутки, РОВ имеют около 200 Shahed-136/“Гербера"/“Пародия" для осуществления системного террора. Но им нужно больше. Они хотят масштабировать террор, как за счёт производства, так и за счёт накопления. И вот тут включается элементарная математика.

Если РОВ не будут осуществлять налёты Shahed-136/“Гербера"/“Пародия" по Украине неделю, сколько у них будет накоплено дронов? Верно – минимум 1 400. А через две недели? Три? И это без учёта того, что у них уже на сегодняшний день есть накопленный резерв около 2 000.

Да, будет возможность выспаться, хотя, откровенно говоря, большая часть тыловой Украины и так спокойно высыпается, а в некоторых городах и сёлах вообще не знают, что такое звук Shahed-136, но всё же… В какой-то момент РОВ вернётся к террору и тогда у них в наличие, только накопленных дронов будут тысячи, пуски которых в течение, например, 48 часов бесконечными группами, в несколько смен, так может перегрузить систему нашу систему ПВО и истощить её, что последствия могут быть необратимыми.

Повторюсь, я не знаю, насколько статья Bloomberg соответствует действительности, но следует понимать, что подобные "миротворческие" инициативы – это не предложения ради "мира", а ради спасения предприятий своего ВПК, которые надёжно защитить россия не способна, а так же последующей катализации насилия и ещё большего кровопролития.

Джерело: site.ua

Автор: Злой Одессит

