Сегодня 08:12
Єврокомісія вимагає пояснень від Угорщини через оприлюднені у ЗМІ записи розмов Сіярто з лавровим

Європейська комісія очікує роз’яснень від Будапешта щодо переговорів міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з російським чиновником Сергієм лавровим

Про це на брифінгу 9 квітня заявила речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає The Guardian.

Коментуючи можливі контакти між угорським і російським дипломатами, Піньо висловила занепокоєння тим, що країна-член ЄС може координувати свої дії з росією, що потенційно суперечить інтересам Євросоюзу.

"Тож це викликає надзвичайне занепокоєння, і уряд відповідної держави-члена повинен терміново надати пояснення, і президентка (Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн – ред.) також порушить це питання на рівні лідерів", – цитує Піньо видання "Guradian".

За даними ресурсу, стенограми та аудіозаписи розмов лаврова і Сійярто, а також його переговорів з іншими представниками російської влади, були отримані та підтверджені міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів, до якого входять VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider і Слідчий центр Яна Куцяка (ICJK).

Джерело: espreso.tv

