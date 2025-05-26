Європа може купувати американську зброю для України

Це врятує на тлі невизначеності США, пише Bloomberg.

Зараз Європа не має ані достатніх запасів зброї, ані потужностей для її масового виробництва. Тож дедалі частіше розглядають варіант купівлі більшої кількості американської зброї, щоб потім передати її Україні. Ідея така: якщо Трамп відмовиться відправляти американську зброю Україні — це зробить Європа.

Це допоможе Україні стримати просування росії й, можливо, змусить путіна серйозніше поставитися до припинення вогню, зазначає Bloomberg.

Джерело: https://t.me/babel/68609

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