Європа не готова до війни з росією, яка може початися у найближчі роки – CNN

Європейські країни стикаються з реальністю зростання ризику прямого воєнного протистояння з росією, однак наразі не готові до такого сценарію. Про це йдеться в аналітичному матеріалі CNN з посиланням на експертів у сфері безпеки та оборони.

Такого висновку дійшли учасники закритої конференції в Лондоні, організованої Королівським інститутом об’єднаних служб (RUSI). Серед них – чинні й колишні військові, урядовці, посадовці НАТО, аналітики та представники оборонної промисловості. За їхньою оцінкою, росія вже готується до можливого прямого конфлікту з Європою, а єдиний спосіб стримування – довести готовність Європи перемогти у разі війни.

Експерти зазначають, що росія фактично вже веде гібридну війну проти Заходу. Йдеться про диверсії, дезінформаційні кампанії, глушіння GPS у країнах Балтії, вторгнення російських безпілотників і літаків у повітряний простір НАТО, а також атаки на критичну інфраструктуру. москва свою причетність заперечує.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що росія може бути готова до застосування військової сили проти Альянсу протягом п’яти років. Подібну оцінку озвучив і глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, зазначивши, що розвідка ФРН вважає можливим варіант війни з НАТО не пізніше 2029 року. У країнах Балтії ризик нападу оцінюють ще ближчим – у межах трьох років.

Попри наявність планів реагування НАТО на можливу агресію, експерти застерігають: вони залишаються здебільшого формальними. За словами старшого наукового співробітника RUSI Джека Вотлінга, уряди планують оборону, виходячи з ресурсів, яких у реальності не існує, а не з фактичних можливостей.

У Великій Британії стратегічний огляд оборони, підготовлений колишнім генсеком НАТО Джорджем Робертсоном, генералом Річардом Берронсом і Фіоною Гілл, засвідчив необхідність термінових кроків: нарощування збройних сил, резервів, цивільної оборони, а також зміцнення критичної інфраструктури, економіки та системи охорони здоров’я. Водночас, за оцінками експертів, за нинішніх темпів Британії знадобиться до 10 років, щоб бути готовою до війни.

Після десятиліть так званих “дивідендів миру” Європа змушена переглядати свої пріоритети. Повномасштабне вторгнення росії в Україну та позиція президента США Дональда Трампа щодо зменшення американської ролі в обороні Європи стали ключовими чинниками змін.

За даними НАТО, у 2025 році 31 із 32 країн Альянсу планують досягти рівня оборонних витрат у 2% ВВП, тоді як у 2021 році таких країн було лише шість. Водночас рішення підвищити ціль до 5% ВВП до 2035 року викликає скепсис через фінансові обмеження в більшості європейських держав.

Опитування Євробарометра показують, що 78% європейців занепокоєні питаннями оборони та безпеки, однак політики не поспішають відкрито говорити з суспільством про можливі жертви – включно зі скороченням соціальних витрат або розширенням військової служби.

У країнах, що межують із росією, зокрема в Балтії, Польщі, Фінляндії та Швеції, рівень готовності значно вищий: оновлюються інструкції для цивільного населення, відновлюється або розширюється військовий обов’язок, активно розвивається концепція “повної оборони”.

Експерти наголошують: без зміни мислення, підвищення довіри до державних інституцій і готовності суспільств брати участь у спільній обороні Європа ризикує виявитися неготовою до війни, яка, за оцінками розвідки, може стати реальністю вже у найближчі роки.

Джерело: bukvy.org

