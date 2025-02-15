Європа повинна нарешті зрозуміти, що залишилася одна — Der Spigel

Європейські лідери все ще сподіваються, що США зможуть змусити путіна укласти справедливий мир в Україні. Однак Дональд Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс дали зрозуміти, що вважають Європу несуттєвим фактором у цьому процесі.

«Загроза для Європи, яка турбує мене найбільше, — це не росія чи Китай. Вона виходить зсередини», — заявив Венс на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він навів кілька прикладів: скасування виборів у Румунії, поліцейські рейди в Німеччині через антифеміністські коментарі, заборона на участь партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у конференції. На думку Венса, Європа відмовляється від своїх "фундаментальних цінностей", а це вже "питання безпеки".

Таким чином, віцепрезидент США вбачає більшу загрозу в європейських урядах, ніж у путіні, який розв'язав війну проти сусідньої держави. Ба більше, він не бачить підстав для спільної оборони Заходу.

Цю заяву можна вважати історичною з точки зору трансатлантичних відносин.

До останнього моменту європейські політики сподівалися, що США зможуть виробити позицію, яка приведе до мирної угоди без поступок російській агресії. Але події останніх днів, схоже, розвіяли ці ілюзії.

Промова Венса логічно вписується в контекст останньої телефонної розмови Дональда Трампа з путіним. Трамп оголосив про початок переговорів між США і росією по закінченню «війни», навіть не згадавши Україну і європейські країни.

Реакція європейських політиків виглядає розгубленою і відчайдушною. Деякі з них, включно з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, намагаються представити дзвінок Трампа путіну як підготовку до мирних переговорів, причому вже навіть починають озвучувати умови передбачуваної угоди. Однак очевидно, що жодних переговорів в інтересах Європи не ведеться.

Краще тому підтвердження — заява Кремля за підсумками розмови Трампа і путіна: російський лідер підкреслив, що необхідно «усунути корінь конфлікту». Для путіна таким «коренем» є сама Україна.

Розмова з Трампом тільки зміцнила путіна в його впевненості. Він не запропонував Трампу нічого натомість — навіть не погодився назвати дату можливих переговорів. Але Трамп дав путіну набагато більше, ніж той міг розраховувати.

Трамп підвищив міжнародний статус путіна, зробивши Кремль ключовим учасником переговорів. Фактично відмовився від ідеї повернення територій Україні.

Він також дозволив своєму міністру оборони Піту Гегсету виключити можливість вступу України до НАТО.

В результаті мир в Україні став ще менш імовірним, ніж будь-коли. Навіть у 2022 році, коли росія провалилася у спробі захопити Київ, Україна провела успішні контрнаступи, а ЄС запровадив жорсткі санкції, путін не відступив ні на крок.

Зараз же його економіка відновлюється, військова кампанія хоч і йде повільно і з втратами, але все ж розвивається на його користь.

Підсумок війни залежить від підтримки Заходу. Саме тому путін роками прагнув зруйнувати єдність Європи та США. Тепер, завдяки дзвінку Трампа та виступу Венса, він зробив у цьому напрямку значний крок уперед.

Єдиним способом змусити його піти на поступки міг би стати ультиматум з боку Трампа — погроза максимального посилення військової підтримки України та зняття всіх обмежень на використання американської зброї.

Але такий сценарій поки що видається малоймовірним.

Джерело: https://t.me/znua_live/189777

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