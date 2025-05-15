Всесвітній день вишиванки: історія і значення свята

Всесвітній день вишиванки щороку відзначають у третій четвер травня. Це міжнародне свято, що покликане зберегти традиції створення та носіння українського етнічного вишитого одягу.

Всесвітній день вишиванки започаткували у 2006 році. Ідея виникла як студентська ініціатива в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Студентка Леся Воронюк надихнулася прикладом одногрупника Ігоря Житарюка, який прийшов на заняття у вишиванці, та запропонувала одноденну акцію – прийти у вишиванках усім разом.

У перші роки свято переважно відзначали в Чернівцях. Згодом воно набуло всеукраїнського масштабу, а також поширилося серед української діаспори за кордоном. Ініціатори зверталися до державних установ із закликами підтримати цю ініціативу.

Дату святкування – третій четвер травня – обрали спеціально, щоб підкреслити повсякденність вишиванки як частини сучасної культури. З часом з’явилися онлайн-конкурси – наприклад, на найкращу вишиванку чи фото в ній. Особливої актуальності свято набуло після початку російсько-української війни: для багатьох українців воно стало проявом національної ідентичності.

Попит на вишиванки різко зріс після повномасштабного вторгнення Росії. Їх дедалі частіше носять політики, діячі культури та інші публічні особи. Хоча спроби надати святу статус державного поки що були марними, його популярність зростає щороку.

Участь у Дні вишиванки – це не лише вияв поваги до традицій, а й нагода дізнатися більше про історію української вишивки.

Агентство Телевидения Новости