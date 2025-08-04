Вісім гектарів лісу біля Печенізького водосховища на Харківщині повернуто державі
Державі повернуто лісову ділянку біля водойми на Харківщині.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Встановлено, що лісову земельну ділянку площею вісім га біля Печенізького водосховища було передано в довгострокове тимчасове користування товариству з обмеженою відповідальністю строком на 49 років.
Ліс мав використовуватися виключно для рекреаційних цілей — без капітального будівництва, з обов’язковим забезпеченням охорони та збереженням природного середовища.
Проте реальний стан справ виявив грубі системні порушення. Територія лісу була самовільно огороджена суцільним залізобетонним парканом. Усередині — збудовано дерев’яні житлові будинки, капітальні споруди, штучні водойми, спортивний майданчик для великого тенісу зі штучним покриттям тощо. Жодних погоджень на ці роботи з постійним лісокористувачем надано не було.
Прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області звернулися до суду з позовною заявою.
Господарський суд Харківської області задовольнив вимоги прокуратури в повному обсязі: договір довгострокового тимчасового користування лісовою ділянкою розірвано, землю повернуто державі.