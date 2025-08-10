Держава
Сегодня 09:22
Встреча на Аляске пока имеет тухлые прогнозы в репортажах всех агенств от FOX и до CNN

Трудно объяснить зрителю и слушателю что лучшее средство прекращения войны - это добить жертву. Что помочь агрессору узаконить оккупированные территории - это прорыв, достойный нобелевки. Хотя в целом обыватель, конечно, простоват и наивен. Если ему каждый день говорить "тысячи молодых украинских и русских солдат гибнут" - то американский потребитель новостей и поверит!

Откуда ему знать, что русские там не вполне солдаты, не так молоды и в большинстве приперлись убивать за деньги? Что ставить русского оккупанта и украинского защитника в одно предложение - жуткая низость? Что при нормальной, бесперебойной помощи украинцы к концу 2022 года смогли освободить 19000 квадратных километров своей территории, очистив Херсонскую и Харьковские области?

Но это - если копать глубже и интересоваться, а у обычного, напрямую не задетого войной человека к этому нет мотивации. Зато есть желание чтобы эта тема исчезла наконец из заголовков.

А в русскоязычном сегменте сейчас бешено активизируются говорящие головы. Задача у них непростая - явно принимать сторону путина нельзя, но закидывать говном Зеленского вполне себе можно. И вот этим они самозабвенно займутся в ближайшие дни - "до хрипоты, до драки".

Для Трампа на Аляске все ходы - плохие. Боюсь будет унижать себя и Америку как тогда в Хельсинки, а может и вовсе встреча отменится.

