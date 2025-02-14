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Второй пошёл. Молдова выдворяет "Россотрудничество"

Второй пошёл. Молдова выдворяет Россотрудничество

Порка Примакова-внука становится хорошей традицией.

"Министерство иностранных дел срочно вызвало главу российской дипломатической миссии в Кишинёве в связи с новым серьёзным нарушением воздушного пространства Республики Молдова российскими беспилотниками.

В ходе встречи молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Республики Молдова. Российскому дипломату сообщили, что подобные действия представляют собой нарушение национального суверенитета и являются очередным недружественным жестом со стороны Российской Федерации.

Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию Республики Молдова, как конкретные доказательства этих серьезных нарушений в отношении народа нашей страны.

Министерство иностранных дел вновь призвало российские власти немедленно прекратить эти вторжения и строго соблюдать суверенитет, независимость и территориальную целостность Республики Молдова.

В ответ на эти вызовы Министерство иностранных дел приняло решение об одностороннем прекращении действия Межправительственного молдавско-российского Соглашения о создании и функционировании культурных центров, заключенного в 1998 году. После завершения процедур прекращения действия Российский культурный центр должен прекратить свою деятельность в нашей стране".

Джерело: https://t.me/kopytkoav/871

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