Выборы в Румынии. Уравновешивание Шансов
На Полимаркете шансы на победу в выборах президента Румынии после диких перепадов подравнялись, сейчас 52:49 в пользу Джордже Симиона.
А ведь недавно было 70:30 и даже больше.
Такое уравновешивание шансов - отражение последних опросов: проценты поддержки кандидатов равны или небольшой перевес у Никушора Дана.
Но я бы не спешил радоваться, перед первым туром румынская социология сработала так себе, сильно недооценив поддержку Симиона. Ему давали 30-35%, а вышло аж 41%.
Так что реальность узнаем только после 21:00, когда закроются участки и начнется подсчет голосов.
Напомню, что диаспора сильно поддерживает Симиона, так что результаты подсчета будут постепенно "сползать" в его сторону.
В общем, с интересом понаблюдаем за очередным триллером "Выборы в эпоху соцсетей".
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22533