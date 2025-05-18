Выборы в Румынии. Уравновешивание Шансов

На Полимаркете шансы на победу в выборах президента Румынии после диких перепадов подравнялись, сейчас 52:49 в пользу Джордже Симиона.

А ведь недавно было 70:30 и даже больше.

Такое уравновешивание шансов - отражение последних опросов: проценты поддержки кандидатов равны или небольшой перевес у Никушора Дана.

Но я бы не спешил радоваться, перед первым туром румынская социология сработала так себе, сильно недооценив поддержку Симиона. Ему давали 30-35%, а вышло аж 41%.

Так что реальность узнаем только после 21:00, когда закроются участки и начнется подсчет голосов.

Напомню, что диаспора сильно поддерживает Симиона, так что результаты подсчета будут постепенно "сползать" в его сторону.

В общем, с интересом понаблюдаем за очередным триллером "Выборы в эпоху соцсетей".

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/22533

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