Заявление президента Сербии Александра Вучича о намерении досрочно покинуть свой пост знаменует собой сложную тактическую перестановку в политическом пространстве Западных Балкан.

Анализ материалов независимых сербских медиаресурсов, включая оппозиционные издания Danas и N1, позволяет сделать вывод о том, что данное решение обусловлено критическим ростом внутреннего и внешнего давления на действующий белградский режим.

Непрекращающиеся гражданские протесты, которые вспыхнули после трагического обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, обнажили системную коррупцию в структурах власти, вследствие чего авторитет главы государства внутри страны оказался существенно подорван.

Внешнеполитическим фактором послужило усиление давления со стороны Европейского Союза, который не только прямо угрожает Сербии приостановкой масштабного финансирования из-за деградации демократических институтов, но и требует окончательного геополитического самоопределения Белграда.

Решение уйти в отставку, чтобы затем претендовать на пост премьер-министра с целью формирования коалиции «Уjedinjena Srbija» (Объединенная Сербия), направлено на перезапуск легитимности режима и сохранение реальных рычагов управления государством.

Однако для российской Федерации подобные маневры Вучича создают серьезные стратегические риски, поскольку кремлевская политика на Балканах традиционно базировалась на личных договоренностях с сербским лидером и на его деструктивной концепции «сидения на двух стульях».

Попытки Вучича спасти свою власть за счет демонстративного сближения с Западом, участившиеся визиты в Китай и завуалированная поддержка европейских санкционных трендов свидетельствуют о том, что Сербия стремительно теряет статус главного форпоста москвы в регионе.

Позиции россии на Балканах, которые ранее удерживались благодаря энергетическому шантажу и спекуляциям на косовской проблеме, неизбежно ослабнут, когда сербские власти начнут форсировать интеграцию с Брюсселем ради выживания экономики.

Если кремль лишится возможности использовать Белград в качестве инструмента для дестабилизации Юго-Восточной Европы, российское присутствие в регионе трансформируется в маргинальный фактор, не способный реально конкурировать с евроатлантическими структурами.

Таким образом, досрочный уход Вучича с поста президента, спровоцированный внутренним кризисом и внешними требованиями, запускает процесс демонтажа российского влияния на Балканах, который москва уже не в состоянии заблокировать. Что характерно нечто подобное сейчас мы наблюдаем на Южном Кавказе, где другой прежний партнер кремля – Армения – вероятно окончательно сделала выбор в пользу Брюсселя.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1110

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