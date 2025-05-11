WSJ: Трамп в частном порядке признался своим донорам, что заканчивать конфликты оказалось сложнее, чем он думал

Он признаёт, что раздражён.

(https://www.wsj.com/politics/trump-israel-gaza-russia-ukraine-war-f847b04a)

● В разговоре c главными донорами в своём клубе во Флориде на прошлой неделе Трамп рассказал, что его раздражённость ходом переговоров не даёт ему спать по ночам.

● Переговоры с путиным об Украине были чрезвычайно трудны для Трампа. путин хочет всё, - сказал Трамп одному из присутствующих в ответ на вопрос о том, что больше всего его беспокоит в геополитике.

● В последние недели Трамп жаловался советникам, что путин не хочет заканчивать войну. Трамп также спрашивал советников, не считают ли они, что путин изменился со времён первой каденции Трампа.

● Трамп был удивлён некоторыми военными ходами путина, в частности, бомбёжками районов, в которых находятся дети.

● Вначале Трамп считал, что убеждать Киев пойти на переговоры будет труднее. Но в последнее время высокопоставленные члены администрации Трампа признают, что россия остаётся главным препятствием.

● россия даже пожаловалась Трампу на дочь Кита Келлога Меган Моббс, которая с начала войны активно поддерживала Украину. После этого Трамп сказал Келлогу, чтобы тот говорил только с украинцами, и поручил вмешаться Стиву Уиткоффу.

● Ряд американских чиновников считает, что Трамп сейчас хочет усадить обе стороны за стол переговоров, и что бы ни произошло дальше, он может посчитать своё дело сделанным.

(Проблема в том, что нет предмета переговоров - россия требует капитуляции, и Песков это сегодня в очередной раз подтвердил, отвергнув предложение о 30-дневном прекращении огня).

● Война в Газе также оказалась неожиданно сложноразрешимой. В итоге Трамп пока не преуспел ни в каких из многочисленных затеянных им переговоров. Зашли в тупик и переговоры о ядерной сделке с Ираном. А торговая война Трампа ухудшила его отношения с союзниками. Решать мировые проблемы оказалось намного тяжелее, чем он думал.

● Если бы Трамп так настойчиво не обещал быстро закончить все эти войны на протяжении всей своей кампании, вряд ли бы критика в его сторону была справедливой. Но он обещал, - пишет Кайл Хэйнс, профессор университета Пердью.

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Есть два типа людей, которые не спят по ночам. Одни будут рыть землю, чтобы найти единственно верное решение. Другие забьют и пустят всё на самотёк. Не знаю, к какому из этих типов людей относится Трамп.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/17816

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