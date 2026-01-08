У 2025 році в росії офіційно припинили існування 266 сіл. Роком раніше з карти рф зникли ще понад 300 населених пунктів

● Найбільше «зникнень» фіксують у костромській області, вона зберігає лідерство другий рік поспіль. Значні показники також зафіксовані у новгородській області та пермському краї — віддалених від зони бойових дій територіях.

● Важливо розуміти, що до юридичного оформлення факту зникнення того чи іншого населеного пункту ведуть десятиліття занепаду. російська держава не бажає інвестувати кошти у власну глибинку, дозволяючи їй просто зникати.

● На цьому тлі ще цинічніший та абсурдніший вигляд має політика кремля щодо України. путін готовий класти десятки тисяч людей і витрачати колосальні ресурси заради захоплення територій в Україні, тоді як власні території пустують. У росії одне за одним вимирають села, але замість їх порятунку кремль спрямовує колосальні бюджети на те, щоб стирати з лиця землі цілі населені пункти в Україні.

Вимирання сіл у рф лише підтверджує, що путінська росія не здатна на розвиток. Це модель держави, яка лише нищить і спустошує все, до чого може дотягнутися.

