У 2026-му році паливний ринок рф залишиться вразливим

У 2025 році зростання цін на паливному ринку росії вийшло за межі звичайних інфляційних трендів: роздрібні ціни на бензин підвищилися на 10,8%, на дизельне паливо – на 8% при офіційно декларованій інфляції 5,6%. Ключовим чинником стали позапланові ремонти на нафтопереробних заводах, що призвели до суттєвого скорочення виробництва.

У спробі нормалізації ринку російська влада була змушена не лише утримувати, а й пролонгувати заборону на експорт бензину, продовживши її спочатку до 30 вересня 2025-го, а потім – до 28 лютого 2026-го.

Додатковим ударом по економіці нафтопереробки стало скорочення державної підтримки – виплати за демпферним механізмом за перші 11 місяців 2025 року скоротилися удвічі. У відповідь вертикально інтегровані компанії компенсували втрати за рахунок внутрішнього ринку: у листопаді 2025 року ціни виробників бензину зросли на 14,5% порівняно з минулим роком, роздрібні – на 12,8%.

На цьому тлі додатковим ризиком стало падіння світових цін на нафту. Втрати від експорту сировини компанії, як і раніше, намагатимуться перекладати на внутрішнього споживача, підвищуючи ціни на бензин і дизель.

Навіть попри часткове відновлення виробництва, паливна галузь росії залишається нестійкою. У 2026 році ринок знову зіткнеться зі стрибками цін незалежно від динаміки випуску нафтопродуктів. Вразливість системи лише посилюватиметься через поєднання адміністративних обмежень, фінансового тиску та зовнішньої кон’юнктури.

