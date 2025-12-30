Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 33

У 2026-му році паливний ринок рф залишиться вразливим

У 2026-му році паливний ринок рф залишиться вразливим

У 2025 році зростання цін на паливному ринку росії вийшло за межі звичайних інфляційних трендів: роздрібні ціни на бензин підвищилися на 10,8%, на дизельне паливо – на 8% при офіційно декларованій інфляції 5,6%. Ключовим чинником стали позапланові ремонти на нафтопереробних заводах, що призвели до суттєвого скорочення виробництва.

У спробі нормалізації ринку російська влада була змушена не лише утримувати, а й пролонгувати заборону на експорт бензину, продовживши її спочатку до 30 вересня 2025-го, а потім – до 28 лютого 2026-го.

Додатковим ударом по економіці нафтопереробки стало скорочення державної підтримки – виплати за демпферним механізмом за перші 11 місяців 2025 року скоротилися удвічі. У відповідь вертикально інтегровані компанії компенсували втрати за рахунок внутрішнього ринку: у листопаді 2025 року ціни виробників бензину зросли на 14,5% порівняно з минулим роком, роздрібні – на 12,8%.

На цьому тлі додатковим ризиком стало падіння світових цін на нафту. Втрати від експорту сировини компанії, як і раніше, намагатимуться перекладати на внутрішнього споживача, підвищуючи ціни на бензин і дизель.

Навіть попри часткове відновлення виробництва, паливна галузь росії залишається нестійкою. У 2026 році ринок знову зіткнеться зі стрибками цін незалежно від динаміки випуску нафтопродуктів. Вразливість системи лише посилюватиметься через поєднання адміністративних обмежень, фінансового тиску та зовнішньої кон’юнктури.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив “Урал”
Сегодня 11:12    50
В китайских учебниках Сибирь до Томска — "временно утерянные территории Китая"
Сегодня 11:03    55
Прикордонники «Помсти» надійно прикривають побратимів (ВІДЕО)
Сегодня 10:52    57
Погляд на росію зсередини
Сегодня 10:42    69
Вирок воєнним злочинцям ― катів з російської армії засудили за тортури і вбивство цивільного на Миколаївщині
Сегодня 10:31    73
«Яндекс» зливає владі рф інформацію про своїх користувачів
Сегодня 10:23    64
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримала ще одна зрадниця, яка допомагала рашистам атакувати Покровськ
Сегодня 10:12    70
Таїланд звинуватив Камбоджу в порушенні перемирʼя через 250 дронів, які вторглися у його повітряний простір, пише BBC
Сегодня 10:02    71
Украинские рождественские традиции в районе Бахмута Донецкой области
Сегодня 09:50    112
Судно «Ursa Major» із російського «тіньового флоту», яке затонуло біля берегів Іспанії, перевозило таємний стратегічний вантаж
Сегодня 09:40    94
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 