У Білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025"

Про це повідомили в білоруському міноборони.

У відомстві не розповіли, куди саме прибув ешелон рф, а на оприлюднених фото російських військовослужбовців у них розмиті обличчя.

Водночас міноборони зазначило: росіяни та білоруси зараз "перебувають на завершальному етапі підготовки".

"На сьогоднішній день військовий союз росії та Білорусі є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення в умовах поточних загроз. З початком СВО це увійшло до розряду першочергових завдань.Військовослужбовці нашого з'єднання неодноразово брали участь у міжнародних навчаннях спільно з білоруськими військовослужбовцями. Особливістю проведення даного навчання є маневреність розгортання військ", – сказав військовий рф.

За словами заступника командувача військами Північно-Західного оперативного командування Павла Шебека, солдати відпрацьовуватимуть "нові форми та способи застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних воєнних конфліктів".

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з рф навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.

Джерело: espreso.tv

