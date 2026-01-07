Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:03
Просмотров: 96

У четвер графіки погодинних відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України

У четвер графіки погодинних відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України

В Україні протягом 8 січня будуть діяти графіки відключень електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

«Завтра в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів», – йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що причина таких обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

Українців попередили про можливі зміни в енергосистемі та порадили дізнаватися про час та обсяги застосування відключень за конкретною адресою на офіційних сторінках обленерго.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 