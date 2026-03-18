У четвер графіки погодинних відключень будуть застосовуватися в усіх регіонах України
В Україні протягом 19 січня будуть діяти графіки відключень електроенергії.
Про це повідомляє Укренерго.
«Завтра в усіх регіонах України з 8:00 до 21:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)», – йдеться у повідомленні.
Енергетики нагадали, що причина таких обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.
Українців попередили про можливі зміни в енергосистемі та порадили дізнаватися про час та обсяги застосування відключень за конкретною адресою на офіційних сторінках обленерго.