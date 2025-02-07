У десятках міст Словаччини почалися протести проти уряду Фіцо

У п’ятницю в десятках словацьких міст і за кордоном знову проходять акції протесту проти уряду прем’єр-міністра Роберта Фіцо.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє Aktuality.

Акції відбуваються у понад 50 містах.

На заходах під гаслом «Словаччина – це Європа» учасники висловлюють свою незгоду з політикою нинішнього уряду і стурбованість тим, що нинішнє керівництво країни готує вихід Словаччини з Європейського Союзу і НАТО.

Захід у Братиславі організовує громадська ініціатива «Мир в Україні», яка попереджає, що влада лякає словаків нібито державним переворотом.

«Вони лякають словаків державним переворотом, але ніякого перевороту не буде. Вони лякають їх насильницькими протестами, але наші протести мирні й гідні. Вони лякають їх, тому що нічого іншого не знають», – заявили в громадському об’єднанні.

«Це просто казки, брехня і марення. Словаки добре знають, що реальна загроза для нашої батьківщини – це прем’єр-міністр, який співпрацює з нашим ворогом», – додали в громадській ініціативі, маючи на увазі політику Фіцо і поїздки представників уряду і керівної партії до росії.

На думку організаторів протестів, уряд Фіцо загрожує майбутньому Словаччини в демократичній і вільній Європі. «Не дозволимо, щоб у нашій країні домінували авторитарні практики й проросійська пропаганда», – закликали організатори.

Словаки, які проживають за кордоном, протестуватимуть, також у Празі, Брно, Берліні, Брюсселі, Кракові, Лондоні, Нью-Йорку, Парижі, Люксембурзі та інших містах.

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