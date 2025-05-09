У Другій світовій загинули 78,5 мільйонів людей. В тому числі 7,9 мільйона українців

Це була найстрашніша війна в історії людства, і сьогодні ми згадуємо про загиблих і про ціну перемоги над нацизмом.

Хоча зараз, у 2025 році, жодні дані про втрати у війні, яка закінчилась 80 років тому, не будуть точними і повними, можна лише наближатись до встановлення коректного числа загиблих, використовуючи різні методи оцінки. Совок ніколи не публікував правдиві дані про свої втрати.

З іншого боку, важливе не лише точне число загиблих. а наша пам'ять про них. На щастя, ми не носимо фото наших загиблих предків на палицях з криками "можем повторить".

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4835

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