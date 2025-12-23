У Харкові без газу залишаться будинки на трьох вулицях

У середу, 24 грудня, харківські газовики проведуть роботи на у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

пров. Отакара Яроша, буд. 16;вул. Клочківська, буд. 190-А, 192-А;вул. Клинська, буд. 1 корпус 1, корпус 2.

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – йдеться в повідомленні.

