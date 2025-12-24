У Харкові буде встановлено низку меморіальних дошок

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 грудня, підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

Так, будуть встановлені вісім пам’ятних знаків загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф.

На фасадах шкіл буде розміщено меморіальні дошки Вячеславу Баркову (випускнику Харківського фізико-математичного наукового ліцею №27, Олексію Семенову (ХЛ №91), Віталію Купці (ХЛ №160), Денису Бабичеву (ХЛ №158), Євгену Корху (ХЛ №118), Івану Зубарєву (ХЛ №153), Владиславу Панову (ХЛ №175) та Володимиру Мирошниченку (ХЛ №104).

Крім того, виконком підтримав ініціативу ГО «Деколонізація.Україна» щодо встановлення пам’ятного знаку Петру Болбочану – відомому діячу Української революції 1917-1921 років, полковнику Армії УНР.

Меморіальна дошка з’явиться на фасаді житлового будинку за адресою: вул. Петра Болбочана, 46.

Агентство Телевидения Новости