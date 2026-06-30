У Харкові модернізують теплові пункти Салтівського району

КП «Харківські теплові мережі» проводить комплексну модернізацію центральних теплових пунктів у Салтівському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Зараз обладнання оновлюють на трьох об’єктах.

Як зазначив керівник Салтівської філії Сергій Монахов, модернізація дозволить скоротити витрати електроенергії на 30-50%.

Нові насосні станції для системи опалення та гарячого водопостачання покращать якість послуг для мешканців усіх будинків, зокрема багатоповерхівок. Крім того, в районі триває перекладання теплових мереж за шістьма адресами.

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