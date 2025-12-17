У Харкові родинам загиблих поліцейських передали державні нагороди

Від імені Президента України родинам 14 поліцейських Харківщини, які загинули під час виконання службових і бойових завдань, вручили державні нагороди.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації під час виконання бойових завдань понад 600 поліцейських Харківщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 21 працівник поліції вважається безвісти зниклим, ще 24 – загинули. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих правоохоронців.

Нагороди вручили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар.

«Саме завдяки поліцейським вистояв Харків і продовжує триматися Харківська область. Усі операції, які нині виконують військові, зокрема на Куп’янському та Ізюмському напрямках, а також на півночі регіону, здійснюються за безпосередньої участі Національної поліції», – сказав Синєгубов.

Відповідно до указів Президента України, за особисту мужність і відвагу, рішучість та сміливість, проявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність присязі та Українському народові, незламність духу й віру в Перемогу, державними нагородами відзначено родини загиблих поліцейських: Олександра Іванова, Олександра Поповича, Олексія Кощія, Андрія Ладики, Максима Волика, Ігоря Іванчишина, Валерія Котенка, Дмитра Купріянова, Андрія Матвієнка, Валерія Мякшина, Богдана Тарусіна, Федіра Тахтаджиєва, Сергія Філоненка, Дениса Котляра.





Агентство Телевидения Новости