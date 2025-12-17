У Харкові родинам загиблих поліцейських передали державні нагороди
Від імені Президента України родинам 14 поліцейських Харківщини, які загинули під час виконання службових і бойових завдань, вручили державні нагороди.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
З початку повномасштабного вторгнення російської федерації під час виконання бойових завдань понад 600 поліцейських Харківщини зазнали поранень різного ступеня тяжкості, 21 працівник поліції вважається безвісти зниклим, ще 24 – загинули. Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять полеглих правоохоронців.
Нагороди вручили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар.
«Саме завдяки поліцейським вистояв Харків і продовжує триматися Харківська область. Усі операції, які нині виконують військові, зокрема на Куп’янському та Ізюмському напрямках, а також на півночі регіону, здійснюються за безпосередньої участі Національної поліції», – сказав Синєгубов.
Відповідно до указів Президента України, за особисту мужність і відвагу, рішучість та сміливість, проявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність присязі та Українському народові, незламність духу й віру в Перемогу, державними нагородами відзначено родини загиблих поліцейських: Олександра Іванова, Олександра Поповича, Олексія Кощія, Андрія Ладики, Максима Волика, Ігоря Іванчишина, Валерія Котенка, Дмитра Купріянова, Андрія Матвієнка, Валерія Мякшина, Богдана Тарусіна, Федіра Тахтаджиєва, Сергія Філоненка, Дениса Котляра.