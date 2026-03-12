Сегодня 11:49
У Харкові розпочали ремонт доріг
КП «Шляхрембуд» розпочало ремонтні роботи на дорогах Харкова.
Про це повідомляє Харківська міськрада.
Після зими покриття зазнало значних навантажень через перепади температур і постійні опади, тому потребує оперативного ремонту.
Працівники підприємства виконують підготовчі та ремонтні роботи в різних районах міста.
Зокрема, усувають пошкодження на вул. Полтавський Шлях, вул. Петра Болбочана, пр. Льва Ландау, вул. Дерев’янка, вул. Станіслава Партали, пр. Аерокосмічному та інших.