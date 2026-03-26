У Харкові відбулися перші тренінги з основ безбар’єрності для транспортників

Протягом тижня відбулися перші три тренінги з основ безбар’єрності та інклюзивного спілкування для працівників міського транспорту.

Про це повідомляє міськрада.

Заходи реалізовано командою БО «Координаційний гуманітарний центр» за підтримки міжнародних партнерів у координації з Департаментом інклюзивної доступності та безбар’єрного середовища.

У програмі навчання – навички коректного спілкування, етика взаємодії з людьми з інвалідністю та практика безпечного переміщення пасажирів на колісних кріслах.

До кінця року планується охопити навчанням усіх працівників транспортної сфери, які безпосередньо взаємодіють із маломобільними групами населення.

