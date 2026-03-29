У Харкові внесли зміни до бюджету-2026: додали кошти на укриття та транспорт

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2026 рік. Рішення пов’язане з надходженням додаткового фінансування та перерозподілом коштів.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

Зокрема, місто отримало 38,6 млн грн дотації на виконання повноважень місцевого самоврядування, 87,1 млн грн субвенції на облаштування укриттів у школах і дитсадках, а також 6,7 млн грн на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів.

Ще 9,7 млн грн передбачили як співфінансування проєктів зі створення укриттів у закладах освіти.

Крім того, на 82,3 млн грн збільшили видатки на виконання гарантійних зобов’язань комунальних підприємств «Харківський метрополітен», «Тролейбусне депо №2» та «Тролейбусне депо №3» за інвестиційними проєктами, що фінансувалися коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Окремо з міського бюджету виділили 700 тис. грн субвенції Рубіжанській міській військовій адміністрації на придбання медичного обладнання для міської лікарні, зокрема для Центру відновного лікування та реабілітації військових і цивільного населення Харківської громади.

