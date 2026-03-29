Держава
Перейти к списку новостей
29.03.2026 17:18
Просмотров: 140

У Харкові внесли зміни до бюджету-2026: додали кошти на укриття та транспорт

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету громади на 2026 рік. Рішення пов’язане з надходженням додаткового фінансування та перерозподілом коштів.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

Зокрема, місто отримало 38,6 млн грн дотації на виконання повноважень місцевого самоврядування, 87,1 млн грн субвенції на облаштування укриттів у школах і дитсадках, а також 6,7 млн грн на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів.

Ще 9,7 млн грн передбачили як співфінансування проєктів зі створення укриттів у закладах освіти.

Крім того, на 82,3 млн грн збільшили видатки на виконання гарантійних зобов’язань комунальних підприємств «Харківський метрополітен», «Тролейбусне депо №2» та «Тролейбусне депо №3» за інвестиційними проєктами, що фінансувалися коштом Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Окремо з міського бюджету виділили 700 тис. грн субвенції Рубіжанській міській військовій адміністрації на придбання медичного обладнання для міської лікарні, зокрема для Центру відновного лікування та реабілітації військових і цивільного населення Харківської громади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 