У Харкові у середу припинять водопостачання на деяких вулицях Новобаварського району

У частині Новобаварського району в середу не буде води.

Про це повідомляє міськрада.

КП «Харківводоканал» 21 травня проведе планово-попереджувальні роботи на насосній станції та водопровідних мережах в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду.

У зв’язку з цим, з 9:00 до 21:00 буде припинене водопостачання частини Новобаварського району, обмеженої:

вул. Звенигородською, вул. Маковського, Кільцевою дорогою, вул. Конопляною, вул. Академіка Грищенка, пр. Дзюби, вул. Лекторською, вул. Олени Якуби, вул. Славетною, вул. Врубеля, вул. Билинною, пров. Шаруканським, вул. Археологів, вул. Марії Кисляк, вул. Василя Бугрименка.

На час проведення робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами підприємства за адресами: вул. Врубеля, 42 та вул. Академіка Грищенка, 40.

З переліком адрес, за якими буде тимчасово припинене водопостачання, можна ознайомитися за посиланням.

Агентство Телевидения Новости