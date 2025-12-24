У Харкові затвердили перелік будинків, які підлягають демонтажу після ударів рф: у списку три адреси

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 грудня, затвердив перелік аварійно небезпечних об’єктів, які підлягають демонтажу після ворожих обстрілів.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Це три багатоквартирні житлові будинки, розташовані за адресами: вул. Воложанівська, 43-г (Новобаварський район), вул. Горяївська, 9 (Немишлянський район) і вул. Генерала Удовиченка, 85 (Київський район).

Як повідомили в Департаменті житлово-комунального господарства, ці об’єкти мають пошкодження опорних та огороджувальних конструкцій, які свідчать про можливість аварійного обвалення. Ступінь пошкодження будівель складає понад 81%.

