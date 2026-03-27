У Харкові знайшли підлітка, який зник із будинку сімейного типу в Сахновщині

Поліцейські Харківщини розшукали підлітка з селища Сахновщина, який не повернувся додому після прогулянки. Хлопця знайшли у Харкові, куди він поїхав до друзів, та повернули додому.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

25 березня до поліції звернулася жителька селища Сахновщина із повідомленням про зникнення прийомного сина 2009 року народження. За її словами, хлопець пішов з будинку сімейного типу гуляти та не повернувся.

На пошуки дитини був орієнтований особовий склад відділення поліції № 1 Берестинського районного відділу поліції. У результаті проведених заходів правоохоронці розшукали підлітка – він перебував у Харкові у своїх друзів, з якими разом навчається.

Жодних подій кримінального характеру з хлопцем не сталося. Після повернення додому поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітнім та його родиною щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

