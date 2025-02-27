У Харківській області планують розширити зону евакуації

На Харківщині розглядають можливість розширити зону евакуації й додати Великобурлуцький напрямок. Наразі під евакуацію підпадають 352 населені пункти.

Про оперативну ситуацію у Харківській області розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом доби російські військові застосували проти жителів Харківщини 10 керованих авіабомб та 11 БПЛА різних типів.

«Близько 22:50 у селищі Борова Ізюмського району внаслідок влучання КАБ пошкоджено дві карети швидкої допомоги та скління будівлі. Інформація про постраждалих не надходила. Також у селищі Золочів внаслідок влучання ворожого КАБ у територію приватного домоволодіння пошкоджено 35 житлових будинків та 10 господарчих споруд. Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес», – розповів Олег Синєгубов.

В області тривають заходи щодо обов’язкової евакуації жителів 352 населених пунктів. Від травня 2024 року з північного напрямку евакуювали понад 15 тисяч людей, з них 1303 – діти.

З Куп’янського напрямку протягом минулого року було евакуйовано 7500 людей, серед яких 487 дітей. З Борівського напрямку евакуювали 4500 осіб, у тому числі 560 дітей. За перші два місяці поточного року загалом евакуйовано 2300 людей, з яких майже 300 – діти.

«Для охочих виїхати до більш безпечних територій діє «гаряча лінія»: 0-800-33-92-91. Всі евакуйовані отримують гуманітарну допомогу, фінансові виплати, юридичний супровід і психологічну підтримку. За потреби розміщуємо людей в місцях компактного проживання», – зазначив начальник Харківської ОВА.

Як повідомив Олег Синєгубов, до кінця року планується добудувати на Харківщині 28 підземних шкіл. Подали заявки на отримання субвенції для будівництва ще 23 підземних шкіл. Крім того, вже розроблено проєктно-кошторисну документацію для зведення ще 24 таких навчальних закладів.

Агентство Телевидения Новости