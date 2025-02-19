У Холодногірському районі ремонтують об’єкти водовідведення

Ремонтні бригади Холодногірського району комплексу «Харківводовідведення» продовжують проводити ремонтні та профілактичні заходи на об’єктах стоків.

Про це повідомляє міськрада.

Як повідомив начальник районної експлуатаційної дільниці Олександр Зуєв, зараз фахівці чистять колектор і капітально ремонтують оглядові колодязі біля Лопанської набережної.

«Плануємо впорядкувати 12 оглядових колодязів з заміною зношеного обладнання та прочистити 400 м каналізаційного трубопроводу. Цей колектор приймає стоки з Шевченківського та Холодногірського районів. У січні прочистили понад 1 км колекторів, планово оглянули 7 км трубопроводів», – розповів Олександр Зуєв.

Також, за його словами, проводиться планова заміна технічно зношених, аварійних трубопроводів. Зокрема, торік комунальники оновили 13 метрів мереж, зруйнованих ворожими обстрілами.

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