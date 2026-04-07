У Камбоджі відкрили пам’ятник щуру-саперу Магаві

За свою 5-річну кар'єру Магава допоміг очистити понад 141 000 м² території — це як 20 футбольних полів — і міг обстежити ділянку розміром із тенісний корт лише за 20 хвилин.

Його натренувала бельгійська організація APOPO. Вони ще з 1990-х років навчають цього саме щурів, адже ті настільки легкі, що не підривають міни.

Магава отримав золоту медаль PDSA за хоробрість, яку ще називають «Хрестом Георга» для тварин, і помер у 2022 році після «пенсії».

▪️За даними ООН, міни залишаються постійною загрозою для Камбоджі, і понад мільйон людей продовжують працювати й жити на землях, забруднених мінами та нерозірваними боєприпасами.

